Bileti kesildi! Yeni sezonda takımda olmayacak

Fenerbahçe bir yandan yeni yıldızlarını tek tek İstanbul'a getirirken, diğer yandan da mevcut kadroyla ilgili çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli ekipte bekleneni veremeyen Ozan Tufan, Portekiz devi Benfica'ya 60 milyon TL'lik satın alma opsiyonuyla gitmeye hazırlanırken, bileti kesilen diğer isim de Volkan Şen oldu.

Gece hayatı iddiası

Volkan geride kalan sezonda performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ligde 26 maçta oynamasına rağmen 1 gol bile atamadan sezonu tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, yönetim tarafından gözden çıkartıldı. Yönetimin, milli futbolcunun özel yaşamına dikkat etmemesi ve Ozan Tufan'la sık sık gece hayatında görülmesi nedeniyle bu kararı aldığı öne sürüldü.

Kampa katılmayacak

Yöneticilerin konuyla ilgili olarak, "Ona verdiğimiz şansı bir türlü değerlendiremedi. Yeni sezonda Volkan Şen bu takımda olmayacak" dedikleri iddia edildi.

Yeni teknik patron Aykut Kocaman'ın da takımda sorunlu oyuncu istemediği ve yönetimin aldığı bu kararı onayladığı kaydedildi. Volkan, 1 Temmuz'da başlayacak olan Topuk Yaylası kampına katılmayacak.