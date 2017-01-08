Bilet kuyruğu uzadıkça uzadı!

Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Yolcular isyan etti

Trabzon'dan geldiğini ve Almanya'ya gidecek uçağının iptal olduğunu söyleyen Hanife Azman, "Uçağımız dün Trabzon'dan geldi. İnişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan uçuş olabiliyorsa neden buradan yurt dışına uçuş yok anlamıyorum. 15.30'da yapılacak olan seferimizin iptal olduğunu öğrendik. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlaka bir çare bulmalıyız" diye konuştu.

4 saatten beri bilet satış kuyruğunda beklediğini belirten Regaip Bay, "Uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalarda hep iptal yazıyor. Ben Almanya'da yaşıyorum. Çalıştığım firmayı arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim " dedi.

Yolculardan Sebahattin Yıldırım, "Dün 12.40'da uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternete baktığımızda bir şey göremedik ve havalimanına geldik. Burada seferlerin iptal olduğunu gördük. Biletimizi yenilemek için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor" diye konuştu.