Bileği bükülmeyen şampiyonlar yetiştiriyor

Kilis'te, 16 yıl önce bilek güreşi antrenörlüğüne başlayan İsmail Kurt, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcuları yetiştiriyor.



Altı yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tekniker memur olarak atanan 47 yaşındaki Kurt, 16 yıl önce görevli bulunduğu Kayseri'deki bilek güreşi müsabakasından etkilenerek antrenör olmaya karar verdi.

Milli takım antrenörlerinden aldığı eğitimin ardından 2001 yılında bilek güreşi antrenörlüğüne başlayan Kurt, bu görevini yıllardır gönüllü olarak sürdürüyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora yönelmesi için yoğun çaba sarf eden İsmail Kurt, 2007 yılından itibaren yetiştirdiği sporcuları milli takıma kazandırmaya başladı.

Milli takımda son 10 yılda önemli başarılar elde eden Kilisli sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonalarında bugüne kadar 10 altın, 11 gümüş, 27 bronz madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Kilis Temsilcisi de olan İsmail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşinin kaba kuvvet içermeyen tamamen dostane bir spor dalı olduğunu söyledi.

Kilis'te 2001 yılından bu yana gönüllü olarak bilek güreşi antrenörlüğü yaptığını dile getiren Kurt, bu sporu kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yılardır imkansızlıklar nedeniyle antrenmanları çeşitli mekanlarda sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Sporu seviyorum, futboldan sonra en fazla zevk aldığım spor, bilek güreşi. Amacımız bu ülkenin gençlerine hizmet edebilmek. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, onları topluma kazandırmak ve ülkemize faydalı bireyler haline getirebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bu hiçbir zaman parayla ölçülemez. Çalışmalarımız merdiven altında gerçekleştiriyoruz. En büyük başarılarımızı merdiven altlarından elde ettik. 3 yıl boyunca Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinin salonunu kullandık. Şu an Kilis 7 Aralık Üniversitesi yüzme havuzu altında bulunan merdiven altındaki salonda antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Şu anda 28 milli sporcumuz var. Bu çocuklarımız Avrupa ve dünya şampiyonlarında birçok başarı elde etti. Çalıştırdığımız çocukların oralarda başarılı olması bizim için en büyük kıvançtır. Ülkemize son 10 yılda Avrupa ve dünya şampiyonlarında toplam 48 madalya kazandırdık. Kilis gibi küçük bir ilden böyle başarılar elde edileceğini kimse beklemiyordu."

Diğer spor dallarına da futbol kadar önem verilmesi gerektiğine işaret eden Kurt, "Spora sadece futbol olarak bakılıyor. Aslında her şey futbolun çevresinde değil. Bedensel engelliler ile engelsizlerin birlikte yapabildiği tek spor dalı, bilek güreşidir." diye konuştu.

Kaynak: AA