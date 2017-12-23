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Bilecik'ten kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuğun cesedi bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
Bilecik'ten kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Sabah saatlerinde gölette arama çalışmalarına başlayan AFAD ile Bursa ve Yalova'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri, Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Kara'nın (15) cansız bedenine ulaştı. Kara'nın cesedi, sudan çıkarıldı ve otopsi için morga gönderildi.

Dün yapılan çalışmalarda Kara'nın okul çantası Söğüt Göleti kenarında bulunmuş, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
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