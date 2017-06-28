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Bilecik’te Yaz Spor Okulları başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından 10 yıldır büyük bir başarı ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:39
Bilecik’te Yaz Spor Okulları başlıyor

Her dönem binlerce çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim aldığı Yaz Spor Okulları birçok alandaki yüzlerce öğrencisi ile eğitimlerine başlıyor. Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları, uzman öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda, yüzme, tenis, basketbol, futbol başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verecek. Şu ana kadar 5 bini aşkın öğrencinin eğitildiği kurslarda, 5 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar, belirtilen alanlardaki kurslara kayıt yaptırarak, verimli bir yaz dönemi geçiriyor.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın büyük önem verdiği Yaz Spor Okulları kurslarında yaklaşık 10 hafta eğitim alacak kursiyerler, kurs bitiminde öğrendikleri bilgi ve tecrübeleri, alacakları sertifika ile taçlandıracaklar.

Öte yandan, geleceğin teminatı olan çocukların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve verimli bir yaz sezonu geçirmeleri için büyük önem arz eden Yaz Spor Okulları kayıt işlemlerinin Haziran ayı sonuna kadar yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:39
  1. Bilecik
  2. Selim Yağcı
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