Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkez Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Yahşa Çay (19) idaresindeki 11 BB 572 plakalı motosiklet ile Mehmet Akçakavaklı (44) yönetimindeki 11 AJ 218 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Çay yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.