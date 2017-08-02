Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre; Osmaneli ilçesinden Bilecik istikametine seyir halindeki Ali Durhan (19) yönetimdeki 11 RB 796 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelerek Polis Evi Kavşağından dönüş yapan Muhammet Çelik idaresindeki 41 BY 203 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücücü Ali Durhan yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.