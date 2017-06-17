İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilecik'te korkunç vahşet! Hamile karısını...

Bilecik'te Hüseyin Kartal'ın, kendisini terk etmek isteyen ve 8 aylık hamile olan eşini bebeği aldırmadığı için 29 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cani kocanın 'aldır' dediği bebek yaşıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
Bilecik'te korkunç vahşet! Hamile karısını...

Bilecik'in Ertuğrulgazi mahallesinde, bir fabrikada çalışan ve aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Hüseyin Kartal (35), ikinci eşi olan Melike Kartal'ın (29) kaldığı eve gitti. Eşyalarını toplayıp yakınlarının yanına gitmek isteyen eşiyle tartışan Kartal, daha sonra eşini birçok yerinden bıçakladı.

POLİSİ ARADI, "KARIMI BIÇAKLADIM" DEDİ

Olay yerinden ayrılıp polisi arayan Hüseyin Kartal, "Karımı bıçakladım" diyerek evin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Evde kanlar içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Melike Kartal, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAMİLE KADIN ÖLDÜ, BEBEK SEZARYENLER DOĞDU

29 yerinden bıçaklandığı tespit edilen 8 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Kartal'ın karnındaki erkek bebek ise sezaryenle alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin bıçak darbesi almadığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minik bebek, daha sonra ise Isparta'ya sevk edildi.

"GELİN BENİ ALIN" DEDİ

Zanlı Kartal, bir süre sonra polisi tekrar arayarak, "Ben olay yerinin yakınındaki Pazar Pazarı'ndayım. Gelin beni alın" dedi. Polis ekipleri, Kartal'ı belirtilen yerde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    1. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
    2. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    3. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    4. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    5. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    6. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    7. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    8. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    9. Fotokapanla görüntülendiler
    10. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    11. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    12. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    13. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    14. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    15. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    16. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    17. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    18. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    19. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    20. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti