Bilecik'te korkunç vahşet! Hamile karısını...

Bilecik'in Ertuğrulgazi mahallesinde, bir fabrikada çalışan ve aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Hüseyin Kartal (35), ikinci eşi olan Melike Kartal'ın (29) kaldığı eve gitti. Eşyalarını toplayıp yakınlarının yanına gitmek isteyen eşiyle tartışan Kartal, daha sonra eşini birçok yerinden bıçakladı.

POLİSİ ARADI, "KARIMI BIÇAKLADIM" DEDİ

Olay yerinden ayrılıp polisi arayan Hüseyin Kartal, "Karımı bıçakladım" diyerek evin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Evde kanlar içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Melike Kartal, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAMİLE KADIN ÖLDÜ, BEBEK SEZARYENLER DOĞDU

29 yerinden bıçaklandığı tespit edilen 8 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Kartal'ın karnındaki erkek bebek ise sezaryenle alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin bıçak darbesi almadığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minik bebek, daha sonra ise Isparta'ya sevk edildi.

"GELİN BENİ ALIN" DEDİ

Zanlı Kartal, bir süre sonra polisi tekrar arayarak, "Ben olay yerinin yakınındaki Pazar Pazarı'ndayım. Gelin beni alın" dedi. Polis ekipleri, Kartal'ı belirtilen yerde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.