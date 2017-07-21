Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilecik'te kafe gibi otobüs durağı

Bilecik'te kliması, kütüphanesi, internet bağlantısı ve kahve makinesi bulunan otobüs durakları, vatandaşları memnun ediyor. Belediye başkanı Selim Yağcı bu uygulamanın şuan ana arterlerdeki duraklarda olduğunu ancak tüm noktalara kurmayı planladığını söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:37
Bilecik'te kafe gibi otobüs durağı

Bilecik'te kliması ve kütüphanesi olan otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar, bir yandan kitap okurken bir yandan makineden aldıkları kahveyi yudumlama fırsatı buluyor.

Belediye tarafından kentin altı noktasına yerleştirilen "6K Akıllı Durakları"nda, kütüphane ve kablosuz internet hizmeti veriliyor. Osmanlı mimarisiyle yaptırılan klimalı duraklarda yazın serin ortamda otobüs bekleyen vatandaşlar, burada kitap okuyup internete girerken, konulan makineden kahvelerini de alıyor.

Bu proje sadece başlangıç

Duraklarda incelemede bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı açıklamada, bu projenin başlangıç olduğunu söyledi. Akıllı belediyeciliğin ilk adımını akıllı duraklarla attıklarını dile getiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizin sıkılmadan, kendi evlerindeymiş gibi otobüs beklemelerini sağlayacak bir organizasyonu gerçekleştirdik. Burada hemşehrilerimiz, istediği şekilde internet ağını şifresini girerek kullanıyor. Tüm bilgileri alabilecekleri akıllı ekran var. Kütüphanede güncel gazete ve kitapları okuyabilirler. Klimamız yaz kış hizmet verecek. Güvenlik anlamında kamera var. Vatandaş sabah simidini alıp geldiğinde veya gün içinde isteği zaman kahvesini içebilecek. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan son derece memnun. Kentin ana arterlerinde olan bu durakları, tüm noktalarda kurmayı planlıyoruz."

Yağcı, dün Ankara'da Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneğince ülke çapında düzenlenen yenilikçi projeler yarışmasında "akıllı durakların" ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Otobüsü serin bir ortamda bekleyen vatandaşlar bir yandan kahve içerken diğer taraftan kitap okuyabiliyorlar.
Otobüsü serin bir ortamda bekleyen vatandaşlar bir yandan kahve içerken diğer taraftan kitap okuyabiliyorlar.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:37
  1. Bilecik
  2. Ankara
  3. Selim Yağcı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk bakandan skandal sözler! Türkiye'ye tatile...
    1. Türk bakandan skandal sözler!..
    2. Depremde ölen Türk vatandaşının ismi..
    3. Yaptıkları hileleri ile gündemden..
    4. "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça..
    5. Köylüler ezan sesine hasret kaldılar!
    6. Kato'da şiddetli çatışma çıktı!
    7. Türkiye'ye İran mı saldırdı? Açıklama..
    8. Türkiye ve Katar İsrail'i neden..
    9. 15 dakikada 2 ev soydular!
    10. Taraftar kan ağlarken Ayhan Akman'ın..
    11. Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna..
    12. 32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl..
    13. İsrail'den flaş iddia: Gizlice..
    14. 1.Lig ekibinden Nihat Kahveci bombası
    15. Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu..
    16. Darbeci terörist mahkemeye..
    17. Darbeci hain getirilirken bunu yaptı!..
    18. Süper golcü Fenerbahçe'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Körfez'..
    20. 5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki