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Bilecik’te jandarmadan motosikletlere uygulama

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde sorumluluk bölgesinde motosikletlere karşı uygulama yaptılar.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
Bilecik’te jandarmadan motosikletlere uygulama

Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının emri doğrultusunda Bilecik kent merkezinde jandarma sorumluluk bölgesinde 28 ayrı noktada motosikletlerin kontrolüne yönelik uygulama yapılmış ve uygulama sonucunda, 2918 sayılı kanun gereği 2 motosiklet trafikten men edilmiş, 6 motosiklet sürücüsü hakkında idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
  1. Bilecik
  2. İçişleri Bakanlığı
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