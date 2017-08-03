Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bilecik’te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:10
Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alınan bilgilere göre, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Bursa ve Sakarya’da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda serbest meslek sahibi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 11 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüphelilerin burada sorgusunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekiplerce Bilecik Adliye Sarayın getirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin Bilecik’te üniversite okuyarak mezun oldukları öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:10
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Bilecik
  4. Sakarya
  5. Bursa
  6. Saray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miami sular altında kaldı
    1. Miami sular altında kaldı
    2. Karacabey ovasında domates hasadı..
    3. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    4. Vali Aktaş Ilgaz’da
    5. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    6. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    7. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    8. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    9. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    10. Serası hasar gören üreticilere..
    11. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    12. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    13. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    14. Gemlik’e iki yeni okul
    15. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    16. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    17. Numan'ın hedefi milli takım
    18. Kjaer rekorla gitti
    19. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    20. İzmit Belediyesi Travnik’e park yaptırdı
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum