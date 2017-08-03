Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alınan bilgilere göre, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Bursa ve Sakarya’da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda serbest meslek sahibi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 11 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüphelilerin burada sorgusunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekiplerce Bilecik Adliye Sarayın getirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin Bilecik’te üniversite okuyarak mezun oldukları öğrenildi.