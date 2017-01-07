Bilecik'te film gibi operasyon

Bozüyük'te dün gece İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen başarılı operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen başarılı operasyonda uygulama noktasında 24 VU 928 ve 34 CBY 73 plakalı 2 araca 'Dur' ihtarı çekildi. Bu ihtara uymayan araçlar kaçmaya başladılar.Yaşanan kovalamaca sonrasında araçlardan biri çevre yolu kenarında bir alışveriş merkezi önünde durduruldu. Diğer araçta ilçe merkezi belediye kavşağında yolu kesen polis aracına çarparak durdurulabildi. Araçlarda bulunan toplam 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 6 kilo civarında kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerden A.K., F.B., F.Y., E.Y. ve E.N yakalanarak Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları alınmak üzere gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bilecik Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Uyuşturucu Madde Ticareti yapın şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 04.01.2017 günü Bozüyük İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda;

246 adet Fişek tabir edilen satışa hazır vaziyetteki kilitli poşet içerisinde 1737 gram kubar esrar maddesi,5 ayrı poşet içerisinde 3557 gram kubar esrar maddesi olmak üzere, Toplam 5294 gram ağırlığında Kubar Esrar Maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak;

E. Y.( 34), F.Y (34), E.N. (24), A. K.(25) ve F. B. (28) isimli şahıslar görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

5'İ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.