Bilecik’te FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde çalıştıkları sırada FETÖ/PYD soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan 5 kişi bu sabah Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 5 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaptığı öğrenildi.