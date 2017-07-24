Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi

İznik'teki düğünden dönmekte olan 50 yaşındaki Abdullah Tufan idaresindeki 11 SA 663 plakalı otomobil bugün akşam saatlerinde Osmaneli ilçesi Mekece arasında İçmeler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Sakarya nehrine uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bilecik AFAD, jandarma, ambulans ve belediye ekipleri sevk edildi. Sulara gömülen otomobil uzun süre dalgıçlar tarafından arandı. Nehirdeki su seviyesinin düşürülmesi için Ciciler Barajı'nın kapakları açıldı.



Yalova'dan gelen dalgıçlar tarafından Sakarya nehrine uçan otomobil, karaya çıkartıldı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Tufan, eşi Bakiye Tufan (49) ve kızları Merve Tufan (24) boğularak yaşamlarını yitirdiler. Otomobil karaya çıkartıldığında ibresinin 155 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden Abdullah Tufan, eşi Bakiye Tufan ve kızları Merve Tufan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Bilecik Osmaneli Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.