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Bilecik'te feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

09 Şubat 2018 Cuma 08:32
Bilecik'te feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Osmaneli'nden Bilecik istikametine gitmekte olan Ferdi Şeker yönetimindeki 11 BB 962 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarından karşı istikamette gelen henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 26 ZB 268 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ferdi Şeker ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ceylan Şeker, Mihran Berk Şeker, Melis Beril Şeker ve diğer otomobilde bulunan Arzu Tutucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan yaşanan kaza sonrası Osmaneli-Bilecik karayolu tek şeritten ilerl

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:32
  1. Kaza
  2. Bilecik
  3. Trafik Kazaları Haberleri

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