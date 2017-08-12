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Bilecik'te dere yatağı değişince tesisteki 120 bin alabalık telef oldu

Bozüyük İlçesi'nde, elektrik üretimi yapan bir firmanın su yatağını değiştirmesi sonucu, alabalık çiftliğindeki yaklaşık 120 bin balık telef oldu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:50
Bilecik'te dere yatağı değişince tesisteki 120 bin alabalık telef oldu

Bozüyük İlçesi'ndeki elektrik üretimi yapan bir firma, Karasu Çayı'nın dere yatağını değiştirince yakınlardaki bir alabalık çiftliğine su verilmedi. Çiftlikteki binlerce balık yeterli su olmayınca oksijensiz kalıp telef oldu. Alabalık üretimi yapan tesisin müdürü Erdal Dudak, ihraç edecekleri yaklaşık 120 bin alabalığın telef olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Tesisimizin yukarısında bulunan elektrik santrali, su yatağını değiştirmesi nedeniyle bu olay meydana gelmiştir. Tesisimizde yüzde 90 varan balık ölümleri meydana geldi. Bu balıklar 200 gram ile 2 kilo arasındaydı. Adet olarak 120 bin civarında, yaklaşık 150 ton balığın öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu balıklar 1 hafta-10 gün içerisinde ihracata göndereceğimiz balıklardı. Bu durum maddi yönden bizi sıkıntıya soktu. Gerekli mercilere durumu bildireceğiz."

Bozüyük Kaymakamı HASAN Yaman da balıkların telef olduğu tesise gelerek yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Yaman yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Su kesintisinden kaynaklanan balık ölümleriyle ilgili Devlet Su işleri Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Tarım İlçe Müdürümüz, Belediye Başkan Yardımcımız ve ekipleriyle birlikte buraya durum tespiti yapmak üzere geldik. İşletmeci arkadaşlarımızın zor gününde yanlarında olmak istedik. Maalesef bir tesis tarafından dere yatağının değiştirilmesi sırasında yaşanmış bir vaka. Bunun hasarlarını en asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz."
 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:50
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