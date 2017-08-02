Bilecik'te asma kattan düşen işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Celiloğlu Sokak üzerinde özel bir firmaya ait bina inşaatında çalışan inşaat işçisi Cemil O.(36) asma katta çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan inşaat işçisi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan inşaat işçi ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.