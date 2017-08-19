Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Harun Yıldız yönetimindeki 26 NY 053 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir karayolunun 20. kilometresi Oluklu köyü yakınlarında Sami Gündeş idaresindeki 26 NA 385 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Yıldız ve Gündeş ile otomobilde bulunan Beste ve Emine Gündeş yaralandı. Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sami Gündeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.