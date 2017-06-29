Bilecik Valisi Elban'dan Ertuğrul Gazi türbesine ziyaret!

Son ziyaretinde, Ertuğrul Gazi türbesine birçok proje yapmak istediğini ifade eden Vali Elban, "Son ziyaretimizi tarihi açıdan ve bizim için çok önemli olan Söğüt’e yapmak istedik. Dedemiz Ertuğrul Gazi ile vedalaştık. Bu tarihi ilçemizde başlanan projeler, inşallah yeni valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamımızla devam edecektir" dedi.

Vali Elban’a, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Belediye Başkanı Halil Aydoğdu eşlik etti.