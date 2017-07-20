Bilecik-Söğüt Kültür Turlarına son başvuru 21 Temmuz Cuma

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Çanakkale Gezisi ile tüm Türkiye'de ses getiren Selçuklu Belediyesi bu yıl da Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik ve Söğüt’e düzenlediği kültür turları önemli bir organizasyona imza attı. İlk etapta 1400 vatandaşın yararlandığı “Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde” projesinin ikinci etap başvuruları 21 Temmuz Cuma Günü saat 17.00’de son buluyor.

Selçuklu Belediyesince yapılan açıklamada “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen kültür turlarının son başvuru tarihinin 21 Temmuz Cuma saat 17.00 olduğu hatırlatıldı. Etkinlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar www.bununadiask.com adresinden online olarak veya Selçuklu Belediyesi hizmet binasına mesai bitimine kadar bizzat gelerek kayıt yaptırılabilecek. 1200 vatandaşın faydalanacağı etkinliğin ikinci etabı için Selçuklu'da ikamet eden, 35 yaş üstü herkes başvuru yapabilecek. Bilecik- Söğüt kültür gezisinde seferler 26 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşacak

Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik’te Şeyh Edebali’nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor.

Kültür Ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra Yüksek Hızlı Tren ile Konya’ya geri dönüyor.