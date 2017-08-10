Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilecik Belediyespor TB2L A grubunda yerini aldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) 2017-2018 sezonu kur’a çekimi sonucu Bilecik Belediyespor 13 takımlı A grubunda yerini aldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:36
Bilecik Belediyespor TB2L A grubunda yerini aldı

İstanbul Abdi İpekçi’de yapılan kur’a çekimlerine Bilecik Belediyespor Genel Menajeri Yeşer Karabulut ve kulüp yöneticisi İlker Çınar katıldı. A ve B grubunda toplamda 25 takımın yer alacağı kur’a çekimlerinde A grubunda yer alan Bilecik Belediyespor’un ilk haftaki rakibi deplasmanda oynayacağı Denizli ekibi Yüksel Çıta takımı oldu. Kur’a çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyespor Genel Sekreteri Yeşer Karabulut, bu yılda TB2L’de mücadele edeceklerini belirterek, "Şimdi de kura çekimlerimiz gerçekleştirdik.İyi bir grupta yer aldık.İlk hafta deplasmanda Denizli ekibi Yüksel Çıta takımı karşılaşacağız. Ligler 14-15 Ekim tarihlerinde başlayacak.Bizler takımımızla lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Bilecikli basketbol severlerimize güzel bir sezon izleteceğimizi eminim. Tabii ki 2. Ligdeki hedeflerimizde en üstlerde. Umarım çok güzel, başarılı bir sezon olur” dedi.

TB2L A grubunda yer alan takımlar

Öte yandan Bilecik Belediyespor’un bulunduğu A grubunda Denizli ekibi Yüksel Çıta, Aydın ekibi Aydın Efe, Antalya ekibi Kepez Belediye, Şanlıurfa ekibi Haliliye Belediye, Kayseri ekibi Kayseri Uğur Spor, Bursa ekibi İnegöl Belediye, İstanbul ekibi İTÜ ve FMV Işık, İzmir ekibi Bornova Belediye ve Rota Koleji, Muğla temsilcisi Muğla Orman, Artvin temsilcisi Artvin Belediye yer aldı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:36
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Antalya
  4. Şanlıurfa
  5. Muğla
  6. Kayseri
  7. Bilecik
  8. Artvin
  9. Bursa
  10. İzmir
  11. Denizli
  12. Aydın
  13. Ab
  14. 15 Ekim
  15. Kepez
  16. Bornova
  17. İnegöl
  18. Abdi İpekçi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'de Memurların sigara içmesi yasaklandı
    1. İdlib'de Memurların sigara içmesi..
    2. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    3. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    4. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    5. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    6. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    7. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    8. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    9. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    10. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    11. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    12. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    13. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    14. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    15. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    17. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    18. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    19. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    20. KKTC Tıp Öğrenci Birliği, Dünya Tıp..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!