Bilecik Belediyespor TB2L A grubunda yerini aldı

İstanbul Abdi İpekçi’de yapılan kur’a çekimlerine Bilecik Belediyespor Genel Menajeri Yeşer Karabulut ve kulüp yöneticisi İlker Çınar katıldı. A ve B grubunda toplamda 25 takımın yer alacağı kur’a çekimlerinde A grubunda yer alan Bilecik Belediyespor’un ilk haftaki rakibi deplasmanda oynayacağı Denizli ekibi Yüksel Çıta takımı oldu. Kur’a çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyespor Genel Sekreteri Yeşer Karabulut, bu yılda TB2L’de mücadele edeceklerini belirterek, "Şimdi de kura çekimlerimiz gerçekleştirdik.İyi bir grupta yer aldık.İlk hafta deplasmanda Denizli ekibi Yüksel Çıta takımı karşılaşacağız. Ligler 14-15 Ekim tarihlerinde başlayacak.Bizler takımımızla lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Bilecikli basketbol severlerimize güzel bir sezon izleteceğimizi eminim. Tabii ki 2. Ligdeki hedeflerimizde en üstlerde. Umarım çok güzel, başarılı bir sezon olur” dedi.

TB2L A grubunda yer alan takımlar

Öte yandan Bilecik Belediyespor’un bulunduğu A grubunda Denizli ekibi Yüksel Çıta, Aydın ekibi Aydın Efe, Antalya ekibi Kepez Belediye, Şanlıurfa ekibi Haliliye Belediye, Kayseri ekibi Kayseri Uğur Spor, Bursa ekibi İnegöl Belediye, İstanbul ekibi İTÜ ve FMV Işık, İzmir ekibi Bornova Belediye ve Rota Koleji, Muğla temsilcisi Muğla Orman, Artvin temsilcisi Artvin Belediye yer aldı.