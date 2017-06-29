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Bilecik Belediyesinden sokak hayvanları için önemli çağrı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yaz mevsiminin olumsuz koşullarından etkilenmemesi için evlerin ve sokakların uygun noktalarına yemek ve su kaplarının bırakılması çağrısı yaptı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:19
Bilecik Belediyesinden sokak hayvanları için önemli çağrı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, kentteki sokak hayvanları için şu ana kadar birbirinden güzel çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesinin sokaktaki kedi ve köpeklerin kışın olumsuz hava şartlarından korunmaları için önemli bir uyarı ve çağrıda bulundu. Avcı, “Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarımız en iyi şekilde ağırlanmaktadır. Sokak hayvanlarının başta tedavileri olmak üzere birçok alandaki ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda şehrin belirli noktalarına yerleştirilen Sokak Hayvanları Beslenme Noktalarına da uygun şekilde mama ve su bırakabilirler. Kış mevsiminde sokak hayvanlarının her türlü olumsuzluğu karşı korunması için şehrin belirli noktalarına barınak ve kulübeler konulduğu gibi yaz mevsimine ilişkin de gerekli tedbirler alınmaktadır. Bununla birlikte vatandaşlarımızın evlerinin ve sokaklarının uygun alanlarına can dostlarımız için yemek ve su kaplarını bırakmaları son derece önemlidir’’ dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:19
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