Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç terfi etti

Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç terfi ederek tümgenerallik rütbesine yükseldi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç terfi etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Jandarma Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; 3 general bir üst rütbeye, 14 albay da tuğgeneralliğe terfi etti. Beş yıldan bu yana Bilecik’te göre yapan Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç terfi ederek tümgenerallik rütbesine yükseldi. Tümgeneral olana Halis Zafer Koç, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi.

Öte yandan Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığına Tuğgeneral T. Selçuk Yücel atandı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
  1. Diyarbakır
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Bilecik
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip
  8. Garnizon Komutanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!