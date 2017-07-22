Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç terfi etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Jandarma Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; 3 general bir üst rütbeye, 14 albay da tuğgeneralliğe terfi etti. Beş yıldan bu yana Bilecik’te göre yapan Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç terfi ederek tümgenerallik rütbesine yükseldi. Tümgeneral olana Halis Zafer Koç, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi.

Öte yandan Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığına Tuğgeneral T. Selçuk Yücel atandı.