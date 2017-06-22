Bildiğiniz tüm transferleri unutun! Babası oğlu için traktör istedi

Juventus forması giyen Moise Kean'in babası, oğlunun siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalaması karşılığında yöneticilerden traktör istedi!



17 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve 2000'li yıllarda doğup Serie A'da gol atan ilk isim olmayı başardı. Juventus kulübü de performansıyla birçok kulübün radarına giren Kean'in sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.







'BANA TRAKTÖR VERİN'



Ancak Tuttosport'ta yer alan habere göre; Kean'in babası, kendisine verilen sözün tutulmadığı gerekçesiyle İtalyan kulübüne isyan etti. “Oğlumu istiyorsanız bana traktör verin!” diyen baba Kean, Juventus yöneticilerini verdikleri sözleri tutmamakla suçladı.



“700 bin euro'luk yıllık ücret konusunda anlaştık ama Fildişi Sahili'ndeki çiftliğime araç-gereç yardımında bulunma konusunda bana söz vermişlerdi” diyen Kean'in babası, şimdilik herhangi bir anlaşma söz konusu olmadığını söyledi.



Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'nun Kean'i temsil ettiğini söylemesine de sert çıkan baba Kean, “Raiola her yerde oğlumun menajerliğini yaptığını söylüyor ama ben herhangi bir belge imzalamadım” şeklinde açıklama yaptı.



