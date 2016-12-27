Bilal'den şok açıklama! '3 ay yokum'

Dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında Bursasporlu taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Bilal Kısa konuştu. Seyircilerin yoğun tepkilerine maruz kalan ve bunun üzerine formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık veren tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

"3 ay yokum!"

Bilal konuyla ilgili, "Dün maçta yaşadığım sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu bugün öğrendim. İç yan bağlarım kopmuş durumda ve en az 3 ay forma giyemeyeceğim. Bu nedenle şu anda takımdan ayrılıp ayrılmamam gibi bir konu gündemimizde değil. Ancak ileride oturup karşılıklı bir karara vararak ne olacağını belirleyebiliriz." dedi.