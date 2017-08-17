Bilal Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın gönlü en geniş milleti olduk

TÜGVA Balıkesir Şubesi’nin açılışı için şehre gelen Bilal Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri ve 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını söyledi. Erdoğan, "Dünya çok enteresan zamanları yaşıyor. Bugün işte Kuzey Kore ile ilgili haberleri takip edebiliyorsanız dünya nükleer savaşın eşiğinde mi tartışıyoruz. Bırakın Orta Doğu’daki savaşları, iç göçleri, terör olaylarını başka yerlerdeki, Paris’teki, Avrupa’daki terör olaylarını bırakın bunları bir yana. Asya’da, Çin’de ABD rekabeti, Rusya ABD rekabeti ve bu tür dünya üzerindeki büyük güçlerin rekabeti sonucunda işte filler tepişir çimenler ezilir diye derler biliyorsunuz. Bir sürü mazlum halkların daha çok çile çektiğini, daha çok kan, gözyaşı aktığını, dünyanın dört bir yanında yaşayarak görüyoruz. Geçtiğimiz 100-150 yıl egemen olan Batı medeniyetinin buradan çıkışa dair bir ümit de vaat edemediğini görüyoruz. Avrupa’ya bakın, Avrupa ekonomik olarak belli bir zirve noktasına ulaştıktan sonra artık eski büyüme rakamlarını yakalayamıyor. Kendi siyasi birliğini temin etmek için kendisine gölge düşmanlar üretmeye çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi İslam ve Müslümanlar. Bunun Avrupa’ya bir faydası var mı? Yok. Bizim gençlerimizin işte bütün bu resmin eşliğinde böyle bir geleceğin çemberinde, girişinde bu geleceğe hazır olacak bir şuur, bir donanımla yetişmiş olması çok önemli. Yani dünyanın genel geçer eğlencesi, sefahati, teknolojisi, sosyal medyası, televizyonu, sineması değil yani, ’bu zamanın ruhu nedir, ’beni gelecekte neler bekliyor’, ’benim taşıdığım misyon nedir?’ Bunun bilincinde yetişmesi çok önemli. Biz bir kabile devleti değiliz, geçmişi olmayan bir küçük topluluk değiliz, binlerce yıla sahip şanlı bir geçmişi olan, İslam’ın bayraktarlığını bin yılı aşkın yapan bir ecdadın torunlarıyız. Yani sorumluluksa sorumluluğumuz var. Çünkü azıcık hatırlayabildiğimiz zaman geçmişi okuyabildiğimiz zaman görüyoruz ki üzerimizde sorumluluklar var üzerimizde aslında bize yüklenen beklentiler var" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada sadece Müslüman mazlum milletler değil, gayrimüslim mazlum milletlerin bile ümidi noktasında olabilecek Türkiye’den başka kimse kalmadı. Yani biz Myanmar’daki Müslümanlara, Rohingya Müslümanlarına da el uzatan durumdayız. Afrika’nın dört bir yanında gayrimüslim olmasına rağmen ihtiyacı olan insanlara el uzatan durumdayız. Bakın dünyada kişi başına milli gelire oranla en yüksek dış yardım yapan ülke Türkiye. Biz dünyanın en büyük ekonomisi miyiz? Dünyanın en büyük ekonomisi değiliz ama işte Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın gönlü en geniş milleti olduk. Türkiye Gençlik Vakfımız bunun için yola çıkmış; ortaokul, lise, üniversite çalışan gençlik bütün gençlerimizin şuurlu, inançlı, geçmişiyle barışık, değerleriyle yoğurulmuş bir şekilde geleceğini kurması için mücadele veren bir vakfımız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Balıkesir’deki çocuklarımız, gençlerimizburaya gelip giderler, burada hem güzel vakit geçirirler, hem kitap okurlar, hem arkadaş edinirler, sohbetlere derslere katılırlar. Niçin? Bu millet için, bu ülkenin geleceği güçlü olsun diye."

Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, gençliğin sorumluluğunun 1071’de başladığını vurgulayarak, gençlere güvendiğini dile getirdi. Vali Yazıcı, gönül coğrafyasının duaları ile dimdik ayakta kalacaklarını söyleyerek, teröre asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, TÜGVA Balıkesir Şubesi’nin açılışının gelecek nesillere büyük katkısı olacağını kaydetti. Başkan Uğur, "Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil inşa edilmesi noktasında TÜGVA önemli bir misyon üstlenmiştir" diye konuştu.