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Bilal Erdoğan: Hainler ayaklarını denk alsın

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma etkinliğinde konuşan Bilal Erdoğan, "Namusumuz, bağımsızlığımız söz konusu olduğu zaman, sadece askerimizle, polisimizle değil, 7'de 70'e canımızı vermeye hazır olduğumuzu 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdik. İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar. Bunu çok iyi görsünler. Bu milletin geleceği, dünden çok daha aydınlık olacaktır" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:59
Bilal Erdoğan: Hainler ayaklarını denk alsın

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitleri andı. Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Namusumuz, bağımsızlığımız söz konusu olduğu zaman, sadece askerimizle, polisimizle değil, 7'de 70'e canımızı vermeye hazır olduğumuzu 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdik. İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar. Bunu çok iyi görsünler. Bu milletin geleceği, dünden çok daha aydınlık olacaktır" dedi.

HER ŞEY AYAN BEYAN ORTAYA ÇIKTI

Bulundukları yerin direniş mekanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Geçen sene sabaha kadar burada arkadaşlarımız vardı. Bizler o esnada havaalanındaydık, Cumhurbaşkanımızla. Buradaki kardeşlerimizin o direndikleri kuşatmadan kurtulabilmelerinin sabırla mücadelesini verdik. O gece hainle, vatansever cepheleri çok ayan beyan şekilde belirginleşti. Bir tarafta bu vatanı sevenler, bu vatan için canını verecek olanlar. Bir tarafta bu ülkeyi esir etmek için başkalarının maşası olmayı göze alanlar ve bu millete kurşun sıkmayı göze alanlar. Ayan beyan ortaya çıktılar" ifadelerini kullandı.

YARGIDAN BEKLENTİMİZ SONUNA KADAR MÜCADELE

Şehitlerin kanının yerde kalmaması için son bir yıldır mücadele edildiğini belirten Erdoğan, "Bu işin arkasındakilerle mücadelemiz devam ediyor. Gençlik temsilcileri olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti yargısından ve hükümetinden beklentimiz, 15 Temmuz ihanetinin arkasındaki bütün odaklarla sonuna kadar mücadele edilmesidir" şeklinde konuştu.

"HAİNLER AYAKLARINI DENK ALSINLAR"

"Maalesef bazı sorumsuz kurumlar, üzülerek söylemek istiyorum 15 Temmuz'u planlayanları sevindirecek girişimlerde bulunmaya devam etmişlerdir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik bunları görüyor. Meydan boş değil ve bu vatan sahipsiz değil. Biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. 15 Temmuz, Çanakkale ruhunun dirilişidir. Namusumuz, bağımsızlığımız söz konusu olduğu zaman, sadece askerimizle, polisimizle değil, 7'de 70'e canımızı vermeye hazır olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar, bunu çok iyi görsünler. Bu milletin geleceği dünden çok daha aydınlık olacaktır."

"HER DURUMA KARŞI HAZIRIZ, HAZIRLIKLIYIZ"

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Sözcüsü Enes Güney de, "Tanklara, uçaklara göğsümüzü siper ettik. İmanımızla aşılmaz surlar ördük. Aklı karışık olanlar veya 'bir şekilde biz bu işten sıyrılırız' diyenler bilsinler ki, bundan sonra her zaman, her duruma karşı hazırız, hazırlıklıyız, bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:59
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