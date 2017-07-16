Bilal Erdoğan 15 Temmuz Gazi ve Şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, Garnizon Komutanı Özgür Özdil, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

“15 TEMMUZ’DA DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTEYENLERE DUR DEDİK”

Yemekte şehit aileleri ve gazilere seslenen Bilal Erdoğan, “Bugün Balkanlarda Osmanlı 500 yıl kalmasına rağmen Balkanlardaki diller de, inançlar da, kültürel özellikler de korunmuş vaziyette. Bu bizim ne denli İslam’a sahip çıktığımızı gösteriyor. Bu millete diz çöktürmek isteyenler, bunun 200 yılı aşkın bir tarihi var. Bizi önce, inancımızdan uzaklaştırmak istediler. Bizim inancımız ile savaşçı olma özelliğimiz birbirini öylesine tamamladı ki, dünyadaki zulüm düzeni kurmak isteyenler uzun süre muvaffak olamadılar. Taa ki yavaş yavaş bizi inancımızdan uzaklaştırmaya başlayıncaya kadar. Bu sürecin sonunda dünyanın birçok yerinde kurdukları sömürge düzenini Türkiye’yi de bir parçası haline getirmeye çalıştılar buna yaklaştılar. Biz buna Çanakkale’de dur dedik, Sakarya’da, Dumlupınar’da dur dedik. Biz buna 15 Temmuz’da da dur demeyi başardık. Bu millet sadece askeriyle, polisiyle değil, mesele şerefi ve namusu olduğu zaman 7’den 70’e çoluğu çocuğu, kadınıyla erkeğiyle yine o şehadet bilinciyle kuşandığını dünya aleme göstermiştir. Bu ülkemiz için yeniden çok önemli bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizin açtığı yolda bu millet, yine büyük millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

“HİKAYEYİ FARKLI ŞEKİLLERDE YAZMAYA ÇALIŞANLAR VAR”

15 Temmuz gecesinin bazı kesimler tarafından farklı şekillerde yorumlandığına dikkat çeken Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın çok çalkantılı bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Biz bu döneme çok daha güçlü bir millet olarak giriyoruz. Onun için Rabbimize şükürler olsun. Bu kadar tahribata rağmen, bu millet mayasının yerinde olduğunu, lideri ‘yürü’ dediği zaman ölüme yürüyebileceğini göstermiştir. 15 Temmuz karanlık bir geceydi ama 16 Temmuz sabahı bizim geleceğimiz için çocuklarımızın yarınları için büyük müjdeleri barındırmaktadır. Bu millet şimdiye kadar da şehitleriyle yaşamış bir millettir. Yahya Kemal’e nüfusu soruyorlar. Bizim nüfusumuz -o zaman belki 15 milyon- 50 milyon diyor. Biz, toprağın altındakilerle yaşayan bir milletiz diyor. Biz, şehitlerini örnek alan bu anlayışla geleceğe yürüyen bir milletiz. Ne kadar içimize sızmış hainler olsa da. Hikayeyi farklı şekilde yazmaya çalışanlar olsa da. Allahtan bu millet o gece ordaydı, ne kadar oyunlar tezgâhlansa da bu millet kendi kaderini Allahın izniyle kendi yazacaktır. Onun için biz, bütün şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi birlikte gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Gazilerimizi ziyaret ettiğimizde ‘şehadet bana nasip olmadı’ diyorlar. Bu milletin parçası olduğumuz için hamd olsun. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için hamd olsun. Türk milleti önünde sağlam bir lider olduğunda onun arkasında birlik olmuş ve sırtı yere gelmemiştir. Bizim de öyle bir liderimiz var. İnşallah yarınımız, dün ve bugünümüzden daha aydınlık olacaktır”

“MİLLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade ederek, “Aziz milletimizle gurur duyuyoruz. Çıplak elleriyle tanklara karşı koyan milletimizle gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

“SİZLER BİRER MADALYASINIZ”

Şehit ailelerine ve gazilere “Sizleri ilçemizde bir madalya gibi taşıyor olmaktan gurur duyuyoruz” sözleriyle seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Türkiye çok acı günler yaşadı. Medeniyetimiz gereği Bedir’den Çanakkale’ye Çanakkale’den 15 Temmuz’a ve günümüze kadar tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Her birinin üzerimizde büyük emeği var. Bu tür programlar yapıyorsak, onların sayesindedir. Görüyorum ki, yeni şehitler de vermek için hazır ve şehit olanlarla aynı dik duruş, aynı iman, aynı kararlılık içinde yetişen bir milletin evlatlarıyız. Zaman zaman kıyafetini, saç traşını beğenmediğimiz gençlere bir özür borcumuz var. Biz önyargılarımızın kurbanıyız. Çünkü onlar, o meydanları 15 Temmuz’da doldurdular. Söz konusu v atansa, gerisi teferruat diyerek, vatan savunmasında yer aldılar. Aslolan, artık bizim bu tür hain kalkışmalara fırsat vermememizdir. İçimizde terörün yuvalanmaması için neler yapacak olmamıza kafa yormamız gerekiyor. İyiler bir araya gelerek, kötülere fırsat vermeyecek bir zemin oluşturmalıyız. Sizleri, ilçemiz için bir rahmet kaynağı olarak görüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah bize bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Bu dik duruşumuz hiç bozulmasın” diye konuştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, tüm şehitlere rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.

ŞEHİT EŞİ AYTEN GÜDER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Küçükçekmece’nin sakinlerinden 15 Temmuz şehidi Mehmet Güder’in eşi Ayten Güder de hislerini dile getirirken, duygusal anlar yaşadı. Güder, “ Acımız çok büyük. Eşim o gece Vatan Caddesi’nde şehit düştü. Biz o geceyi ve bu büyük acıyı defalarca yaşıyoruz. Devletimiz şehit ailesi olarak bizlere sahip çıktı. Bize, her türlü desteği sağlayan Küçükçekmece Belediyesi ve Kaymakamlığı’na teşekkür ederim” diye konuştu.