Bigadiç’te geleneksel köy hayrı

Bigadiç’te geleneksel olarak her yıl düzenlenenOsman Dede köy hayrına bu sene de ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı ve Osmanca Mahalle muhtarlığının organize ettiği hayırda, Bigadiç Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Osman Dede Türbesi mesiremeydanında toplanan davetlilere kapama, pilav ve tatlı ikram edildi.

Osmanca Mahalle Muhtarı Mehmet Denizgerçekleştirilen hayırla ilgili olarak, "Biz Osmanca Mahallesi olarak her yıl geleneksel olarak Osmanca Mahallemiz Dede mesire alanında köy hayrımızı düzenliyoruz. Halkımızın da katılımıyla hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hayrın yapılmasında maddi manevi destekte bulunan köy halkımıza teşekkür eder, hayrımızın kabulünü cenabı Allah’tan niyaz ederim" dedi.

Osmanca Mahallesi’nde düzenlenen Osman Dede hayrına Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Muhtarlar ve daire amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.