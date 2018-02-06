'Bidon Kafa' böyle rezil oldu! 12 yıl önce yazdığı yazıyı...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kopyala yapıştır yapınca Yeni Akit yazarı Zekeriya Say'a fena yakalandı.

Yılmaz Özdil'in 12 yıl önce Sabah'tayken yazdığı "doktor" başlıklı yazısını Sözcü'de "Türk Tabipler Birliği" başlığı ile bire bir aynen yayınladığı ortaya çıktı.

Zekeriya Say, yılmaz Özdil'in iki yazısını Twitter'da paylaştıktan sonra "Başlık değiştirmek yetiyor demek!.." yorumunu yaptı.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, Özdil'in yazılarında kopyala-yapıştır yaptığını daha önce de ortaya çıkarmıştı. İşte Say'ın bu konu hakkında, 28 Ekim 2016 Cuma günü bloğunda yayınladığı yazı:

"YILMAZ ÖZDİL; YAZIYOR AMA ÇOK ÇALIYOR

(...) Bugün sizlerle, benim için tesadüf olmaktan çıkmış bir konuyu paylaşmak istiyorum.

Hani şu aslen Mardinli olup da kendisini “İzmirli” diye pazarlayarak “Beyaz Türk” taklidi yapan yılmaz özdil var ya, işte onun hırsız olduğundan şüpheleniyordum ama dünkü yazısından sonra bütün tereddütlerim ortadan kalktı.

Aslında özdil’in hırsızlık yaptığına dair ilk iddiayı Yeni Akit Gazetesi yazarı İbrahim Bekiroğlu, 07 Şubat 2016’da “Zağros mu, Doçka mı, Yazar Şov mu?” adlı makalesinde ortaya atmıştı. Bekiroğlu,“laik efe” dediği özdil’in 02 Şubat 2016’daki “Zagros” başlıklı yazısını Urla Express adlı internet sitesinde, Aliye Bozkurt isimli yazarın “Tarihten Gelen Kuyruk Acıları Var” adlı makalesinden arakladığını iddia etmişti.

Gerçekten de iki yazı peş peşe okuduğunda yoğun bir “araklama” kokusu hissediliyordu.

Tabi ben de tesadüftür diyerek bu olayı pek önemsemedim. Fakat özdil’in bu yazısının üzerinden kısa bir zaman sonra ortaya yeni bir iddia atıldı.

(...) Özdil’in yazısını, Vatan Gazetesi eski İstihbarat ve Haber Araştırma Servisi Müdürü Burak Bilge'nin "Babamı Beklerken" isimli kitabından birebir intihal ettiğini, yani aşırdığını deşifre etmişti.

Konuyla alakalı görüşleri alınan Bilge,

Kaynak göstermeden kitabındaki öykünün araklamasıyla ilgili yaptığı açıklamada;

“Türkiye'nin "saygın" yazarlarının dahi emek hırsızlığı yapması ne üzücü..." diyerek, özdil’in hırsızlık yaptığını onaylıyordu.

Neyse;

Hikâyeyi geride bırakıp, iki örnekle özdil’in hırsızlık yaptığına ikna olmayacaklar için diğer (ç)alıntılarını sıralamaya devam edelim:

Efendim;

Hepinizin bildiği gibi 34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın doğumunun 174. yılı münasebetiyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 22-25 Eylül tarihlerinde Dolmabahçe’de “Sultan Abdülhamid’i anma sempozyumu” düzenlendi.

(...) İşte bu ortamda özdil; 22 Eylül’de “Abdülhamid” başlıklı bir yazı yazdı. Adeta ünlü bir tarihçi edasıyla yazdığı yazıda özdil; Abdülhamid’in bira, rakı ve şampanya fabrikaları kurdurduğunu, Cennetmekan Sultanın rom içtiğini filan iddia ediyordu.

Tabi özdil gibi günlük yazılar yazan birinden böylesine iddialı bir yazı görünce şüphelenip arşivlere göz atma ihtiyacı hissettim. Çok fazla geriye gitmeden, Soner Yalçın’ın Sözcü’de yayımlanan 13 Mart 2016 tarihli yazısını gördüm. Yazıyı okuduğumda ne göreyim, meğer yılmaz özdil, Soner Yalçın yazısının özetini çıkarmış, olduğu gibi köşesinde yayınlamış.

(...) Son olarak Özdil’in dünkü (27 Ekim 2016) “Kahramankazan” başlıklı yazısını okuyunca “yeter yılmaz” dedim, kendi kendime. Tamam, belki eser sahiplerinin sesi çıkmıyor olabilir ama, “sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanıyorsun?”

Alıntı yapmak elbette ayıp değil ama bu işin de bir adabı var. En azından (ç)alıntıladığın kısımları tırnak içine al, bold yap, ne bileyim eser sahibinin adından filan bahset. Adam “mal bumuş mağribi” gibi çökmüş elalemin yazılarına..

Neyse, dün ki yazıya gelecek olursak;

Özdil yine bir tarihçi edasıyla; Esenboğa isminin nereden geldiği, Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında yaşanan Ankara Savaşı, savaş sonrası bozguna uğrayan Osmanlı Askerlerinin terk ettiği yemek kazanları hakkında tafsilatlı bir tarih yazısı yazmış..

İnanın yazıyı okumayı bitirir bitirmez şüphelenip, Google’a “İsen Buga” yazdım..

Aa!..

O da ne?

Özdil yine bildiğiniz gibi. Bu sefer Murat Bardakçı’nın 31 Aralık 2000 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Esenboğa, 600 yıllık bir hezimetin adıdır” yazısını resmen copy-paste etmiş.

Bu nasıl bir yüzsüzlüktür arkadaş?!.. Hayret etmemek elde değil. İnsanda biraz utanma, arlanma olur. (...)