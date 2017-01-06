Biden: Büyü biraz Trump, artık başkan oldun

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump'a "Büyü biraz Donald, artık zamanı geldi" dedi.

Biden: Büyü biraz Trump, artık başkan oldun
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:17
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Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD'nin resmen başkanı olmaya hazırlanırken, ABD'de Trump'ın siyasetine yönelik tartışmalar sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, PBS kanalında katıldığı bir programda Trump'a yönelik sözleriyle dikkati çekti.

Biden, "Büyü biraz Donald, büyü. Yetişkin olma zamanı. Artık başkansın. Bir şey yapmak zorundasın. Elinde olanı bize göster. Elinde bir proje var mı? Artık bunu tartışalım. Bırak halk karar versin. Bırak Kongre oylasın. Neler olacağını görelim" ifadelerini kullandı.

Biden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump'ın ne için uğraştığı, neye karşı olduğu daha net ortaya çıkacak"

Trump'ın CIA ve ajanlara şüpheyle yaklaşmasının çok tehlikeli olduğunun altını çizen Biden, "Seçilmiş bir başkanın istihbarata güvenmemesi sadece akılsızlık" diye konuştu. 

 
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