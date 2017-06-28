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Bıçaklı ve darp sonucu yaralamaya 4 gözaltı

Samsun’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, bıçaklanan bir kişi ile darp sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:25
Bıçaklı ve darp sonucu yaralamaya 4 gözaltı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan İ.Ç.(24) boynundan hafif şekilde yaralandı. Darp sonucu dalağının patladığı ileri sürülen U.Ç.(23) hastanelik oldu. Polis, boynundan bıçaklanan İ.Ç.’yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.Ç.’nin yanı sıra bıçaklama yapan E.S.(22) ile karşı taraftan A.A.(22) ve R.Ç.’yi (22) gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:25
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. Adnan Menderes
  4. Menderes
  5. Atakum
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