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Bıçaklanarak öldürülen genç iş adamı son yoculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde önceki gün uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç işadamı Fatih Aydar, son yolculuğuna uğurlandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
Bıçaklanarak öldürülen genç iş adamı son yoculuğuna uğurlandı

Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı Fatih Aydar’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, protokol ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze törenine katılan vatandaşlar genç İşadamı’nın uğradığı saldırı sonucu vefatından dolayı üzüntülerini ifade ettiler. Eczacı Fatih Kalaycık, “ Fatih, fakir babasıydı, herkesin elinden tutardı, dağ gibi yiğit bir adamdı, mekanı cennet olsun” dedi.

Mehmer Ali Kaya (49) “Fatih’in babasının arkadaşıyım, çok iyi bir evlat yetiştirmiş, değerli bir arkadaşımızdı, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Aydar, Halilağa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mahalle Kabristanında toprağa verildi.

Zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğübildirildi. (MEİ-EFE)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
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