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Bıçaklanan imamla ilgili flaş iddia

Diyarbakır’da dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan imamla ilgili görgü tanığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde okuduğu sala nedeni ile bıçaklandığını iddia etti.

18 Temmuz 2017 Salı 18:44
Bıçaklanan imamla ilgili flaş iddia

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam namazı sırasında meydana geldi. Yenişehir ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesinde bulunan Kanal Camisi İmamı Osman Deniz, akşam namazının ardından tesbihata başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanına yaklaştığı imamı bıçaklamaya başladı. 20 yerinden bıçak darbesi alan Deniz, olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili bilgi veren görgü tanığı Mehmet Hüseyin Yücedağ, dün akşam namaz kıldıkları sırada bir kişinin camiye girdiğini gördüklerini söyledi. Yücedağ, şu iddialarda bulundu:

“Namazımız bittikten sonra duaya başladık. Tespih çektiğimiz sırada bir kişi içeri girdi. İlk başta çok dikkat etmedik, çünkü namaz kılmaya geldiğini düşündük. Hocaya herhangi bir zarar vereceğini tahmin bile etmedik. İçeri girdi ve bizim yanımıza geldi, namaz kılacağını düşündük. Birden eğildi ve sağ kolundan ekmek bıçağını çıkardı ve hocanın karnına sapladı. Aralarında hiçbir husumet yoktu, imam 21 senedir buradaydı tek nedeni, 15 Temmuz’da gece salanın okunmasıdır.”

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:44
  1. Diyarbakır
  2. Yenişehir
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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