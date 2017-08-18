Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi bıçakla karnından yaraladığı iddia edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:53
Bıçakla yaralamaya adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 28 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.A. (29) karnından yaralandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen H.O.(23) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Olay günü alkollü olduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ileri süren H.O., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:53
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. İlkadım
  4. Reşadiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DİKA ilk teşvik başvurusunu aldı
    1. DİKA ilk teşvik başvurusunu aldı
    2. Manisa BBSK, Menemen’i konuk ediyor
    3. Yıldırım kurban bayramına hazır
    4. Fenerbahçe’de Isla, Soldado ve..
    5. Vatan ve bayrak aşkı gururlandırdı
    6. Bakan Özlü yabancı bakanlarla görüştü
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkel’e,..
    8. Anadolu Üniversitesinin minikleri..
    9. Hayatlarını orman gözetlemeye adadılar
    10. Yenilenen yollarla trafikteki güvenlik..
    11. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    12. Belediye Başkanı Kutlu su sorununa..
    13. Kardeşini öldüren cinayet zanlısı:..
    14. Osmangazi’den kırsala hizmet yağmuru
    15. Vali Kamçı Sünnet Törenine Katıldı
    16. Bahçeli’ye kalem işi pano
    17. İyi tarım ve organik tarıma destek
    18. Jandarma Özel Harekat Tabur..
    19. Güzelyurt’un çehresi değişiyor
    20. ADÜ Futbol Takımı, Amerika’da..
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi işgal etmeyiz ama...
    Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi işgal etmeyiz ama...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...