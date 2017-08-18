Bıçakla yaralamaya adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 28 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.A. (29) karnından yaralandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen H.O.(23) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Olay günü alkollü olduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ileri süren H.O., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.