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Bıçakçılar teknoloji ve Çin malına bileniyor

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde yarım asra yakındır bıçakçılık mesleğini sürdüren İbrahim Aydemir, teknoloji ve Çin malına bileniyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:05
Bıçakçılar teknoloji ve Çin malına bileniyor

Artuklu ilçesi tarihi İnekler Çarşısında yarım asra yakındır bıçakçılık mesleğini sürdüren evli ve beş çocuk babası İbrahim Aydemir, el yapımı bıçakçılığını yaşatıyor. Aydemir’in yaptığı bıçaklar, keskin ve dayanıklı olması sebebiyle çarşıda en çok satılanlar arasında yer alıyor. Çarşıda mesleğinin son ustası olmasından dolayı işlerinin iyi gittiğini ancak Çin malı ürünler nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyleyen Aydemir, kendisinden sonra bu mesleği çocuklarına tavsiye etmediğini söyledi. Marketlerde satılan fabrikasyon bıçakların kalitesiz olduğunu ifade eden Aydemir, kaliteli bıçak almak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Çin ve fabrikasyon ürünlerin hijyenik olmadığını ifade eden Aydemir, “Baba mesleğini devam ettiriyorum. Bıçak işi eskisi gibi yok, vatandaşlardan da talep fazla gelmiyor. Millet ucuz mal istiyor, kaliteli istemiyor, Pazar ve marketlerden üç veya beş liraya ucuz kalitesiz ürünler alıyorlar. Vatandaşların şunu iyi bilmesi lazım bir ay içerisinde ucuz mal atılacak. Çin işi ve Türk işi bıçaklar arasında fark çok, Türk işi bıçaklar daha kaliteli oluyor” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:05
  1. Mardin
  2. Çin
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