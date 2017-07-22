Bıçak kemiğe dayandı!

Siyonist işgalci İsrail’in, geçtiğimiz yıl Kudüs’te uygulamaya koyduğu ezan yasağına karşı tepki gelmediğini anlamasının ardından Mescid-i Aksa’ya da giriş çıkışları engellemeye başlaması, terör devletinin sistematik zulmünü gözler önüne serdi. Dünyanın baş belası Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’yı kapama girişimine karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Akit’e değerlendirmelerde bulunan ilahiyatçılar, STK temsilcileri ve tarihçiler, “İsrail’in bu pervasızlığının altında yatan sebeb İslam ülkelerindeki duyarsızlıktır” ifadelerini kullandılar.

AYAĞA KALKMA GÜNÜDÜR

Mescid-i Aksa için ayağa kalkmak gerektiğini kaydeden İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak, “Gün Mescid-i Aksa’da susturulan ezanları alemi İslam’ın en büyük meydanlarında okuma günüdür. Peygamberimiz dünya hakimiyetinin Kudüs’e hakim olmakla mümkün olacağına işaret etti. Müslümanlar Kudüs’e hakim olduklarında dünyaya da “hakim” oldu” şeklinde konuştu.

Mutlak manada Mescid-i Aksa’ya sahip çıkılması gerektiğin kaydeden Şenocak, “Müslümanlar Kudüs’e gidip İsrail’e, Aksa’nın arkasında bütün ümmet olduğunu göstermeli; 8 yaşında çocukların Mescd-i Aksa ile İsrail askerleri arasında etten duvar ördüğü direniş hattını yerinde görmeli. Zekatlarının bir kısmını Kudüs’te dağıtmalı. Her şeye rağmen Kudüs’te nöbete devam edenler himaye edilmeli” ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLER ŞIMARDI

Müslümanların sessizliğinin Siyonistleri kudurttuğuna dikkat çeken Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, “Tepkiler yavaş yavaş kanıksamaya doğru gittikçe Siyonistler de şımarıyor. Bizler Siyonistleri lanetlemeye devam edeceğiz ama içinde bulunduğumuz acziyeti de görmezden gelmeyeceğiz. Bunu sorgulamak lazım” dedi. Arap ülkelerinin durumunu da hatırlatan Kaya, “Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkeleri Katar’ı diplomatik ablukaya aldı. Hem de bir tek günde gayet organize şekilde. Aynı organize tepkiyi Siyonist İsrail’e neden göstermiyorlar? Ümmet ayağa kalkmadığı sürece bu pervasızlıkları devam edecektir” şeklinde konuştu.

KUDÜS’ÜN BEKASI TÜRKİYE’NİN BEKASI

Tarihçi yazar Süleyman Kocabaş ise, “İsrail’ in yegane amacı Kudüs’ü bütünüyle Siyonlaştırmaktır. Kudüs üç dinin de kutsal kabul ettiği bir yerdir. İslam dünyası diye bir dünya karşılarında bulunmadığı için de bu kirli emellerini gerçekleştiriyorlar. Tarihi iyi okursak Kudüs’ü müdafaanın Türkiye’nin bekasıyla doğrudan ilgili olduğunu da görürüz” ifadelerini kullandı.