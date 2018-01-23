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Bıçağı bırakmayınca Özel Harekat devreye girdi!

Eskişehir'de kendisine bıçak ile zarar veren genç için Özel Harekat ekibi operasyon düzenlendi.

23 Ocak 2018 Salı 09:19
Bıçağı bırakmayınca Özel Harekat devreye girdi!

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Pınarcı Sokak'ta sabaha karşı meydana geldi. Psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen S.E. isimli genç, kendisine bıçakla zarar vermeye başladı.

Bunun üzerinde aile bireyleri, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen S.E., bıçağı elinden bırakmadı. Genç adamın tedaviyi de kabul etmemesi üzerine adrese Özel Harekat ekibi sevk edildi. Saniyeler içerisinde gencin elinden bıçağı alan Özel Harekat ekipleri, S.E.'yi 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis eşliğinde Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:19
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