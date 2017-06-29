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CHP'liler hayal satıyor! Akşener, AK Parti'yi devirir...

16 Nisan Referandumu öncesinde birleşen CHP ve MHP'li muhalifler bu birlikteliğe devam ediyorlar.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:31
CHP'liler hayal satıyor! Akşener, AK Parti'yi devirir...

Geçtiğimiz günlerde Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi MHP'li muhaliflerin düzenlediği tüzük kurultayını iptal etmiş ve Meral Akşener'in başını çektiği isimler yeni parti için çalışmalara başlamıştı.

CHP'NİN HALK TV'SİNDEN DESTEK 

Ankara kulislerinden Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı iddiaları konuşulurken, Akşener'e destek de Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten geldi.

"AK PARTİ VE ERDOĞAN'I DEVİRİRLER"

Sevinç, Akşener'in de Adalet Yürüyüşü'ne katılması gerektiğini belirterek; "Toplumda sürüklenen savrulan bir sürü lider var. Türkiye kendi düşüncesini topluma kabul ettiren, toplumu ikna eden, kitleri peşinden sürükleyen demokratik bir lider arıyor. Türkiye'nin selameti açısından Akşener'in kuracağı partiyi çok önemsiyorum. Doğru kadro ve doğru siyaset ile partileştiği takdirde AK Parti'yi de Tayyip Erdoğan'ı da ilk seçimde devireceklerine inanıyorum." dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:31
  1. Erdoğan
  2. Meral Akşener
  3. SİYASET Haberleri
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 7 dk önce
    O Ancak, Çam Devirir. Züürt Tesellisi.
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