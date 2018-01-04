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Bharara'dan skandal paylaşım

ABD'deki kumpas davasında çıkan karar sonrası FETÖ'cülerin avukatlığına soyunan savcı Bharara'dan skandal bir paylaşım geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:01
Bharara'dan skandal paylaşım

Reza Zarrab’ın ana sanıkken itirafçı olarak tanık sandalyesine oturduğu New York’taki davada karar çıktı. Jüri üyeleri, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı oybirliğiyle 5 suçtan mahkûm etti, “kara para aklama” iddiasından ise suçsuz buldu.

FETÖ'NÜN AVUKATLIĞINA SOYUNAN SAVCI: İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Skandal kararın ardından Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara twitter hesabından "İyi iş çıkardılar" yazdı.

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Bharara'nın tweetini  firardaki FETÖ'cü terörist Adem Yavuz Arslan'ın paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

New York'ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları gazetecilere açıklamalarda bulundu.

11 Nisan'da Atilla'nın alacağı cezaya karar verilecek duruşmanın ardından temyize gideceklerini söyleyen Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

Bu davanın Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve Rıza Sarraf'ın şovu olduğunu vurgulayan Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming ise Atilla'nın gerçek bir beyefendi olduğunu belirterek, "Jürinin Sarraf'a inanması ve resmi görememesi hayal kırıklığı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:01
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