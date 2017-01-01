Bezmialem'de 'Yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri' konulu etkinlik düzenlenecek

Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan “Yaz İshalleri ve Besin Zehirlenmeleri” etkinliğinde yaz aylarında sıklıkla görülen, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda hayati tehlike oluşturabilen yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri üzerine hasta ve hasta yakınları bilgilendirilecek.

Etkinlikte Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Bülent Durdu tarafından yaz ishalleri ve besin zehirlenmelerinin belirtileri, tedavi yöntemleri ve korunma yolları hasta ve hasta yakınları ile paylaşacak.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan “Yaz İshalleri ve Besin Zehirlenmeleri” etkinliği 20 Temmuz Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.