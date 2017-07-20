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Bezmialem'de 'Yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri' etkinliği düzenlendi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi "Yaz İshalleri ve Besin Zehirlenmeleri" ile ilgili etkinlik düzenledi. Dekanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınları katıldı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Bülent Durdu, yaz ishalleri ve besin zehirlenmelerinin belirtileri, tedavi yöntemleri ve korunma yolları hasta ve hasta yakınları ile paylaştı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 23:00
Bezmialem'de 'Yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri' etkinliği düzenlendi

Uzm. Dr. Bülent Durdu, "Yazın sıcaklıktan dolayı ishal vakalarını biraz fazla görüyoruz. Ama özellikle bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde bazı mikro organizmalar soğuk ortamda da ishale neden olabiliyor." diye konuştu. İshali mevsimden bağımsız değerlendirmek gerektiğini belirten Uzm. Dr. Bülent Durdu, "Artık o kadar konforlu ortamlarda yaşıyoruz ki kışın bile yazdan daha sıcak korunaklı ortamlarda bulunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok farklı ishal nedeni olduğunu bunların Kronik ve Akut olarak ayırdıklarını belirten Uzm. Dr. Bülent Durdu, şunları kaydetti: "Kronik ishaller daha detaylı değerlendirilmesi gerekir. İshal günde 3 veya daha fazla miktarda yumuşak ve sulu dışkılama olmasıdır. Bunun devamı gelmediği zaman çok büyük problem oluşturmadığı için ishal tanımına girmiyor. Ortada 200 mililitre'den (ml) fazla bir dışkılamada 200 ml'den fazla sulu bir ishal varsa buda ishal olarak kabul ediliyor" şeklinde konuştu. Besin zehirlenmesinin ise bulantı, kusma veya ishale neden olabilen bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Bülent Durdu, bakteri, virüs veya parazit gibi mikropları içeren yiyeceklerin tüketilmesinden kaynakladığını belirtti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 23:00
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