Bezmialem'de 'Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygumaları' eğitimi düzenlenecek
Hemşirelik eğitiminde kuramsal ve uygulamalı eğitim arasında köprü görevi gören, yenilikçi eğitim yaklaşımları içerisinde yer alansimülasyon ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili, son literatür bilgilerininışığında, uygulama örneklerininde paylaşıldığı “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygulamaları” eğitim programı düzenlenecektir.24 Ocak 2018 Çarşamba 19:23
Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen eğitimde, akademisyen, hemşire ve öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşması hedeflenmektedir.
Eğitim, 25-26 Ocak tarihleri arasında 09:30-16:30, 9:00-13:30 saatleri arasında Dekanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.