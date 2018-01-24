Bezmialem'de 'Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygumaları' eğitimi düzenlenecek

Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen eğitimde, akademisyen, hemşire ve öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşması hedeflenmektedir.

Eğitim, 25-26 Ocak tarihleri arasında 09:30-16:30, 9:00-13:30 saatleri arasında Dekanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.