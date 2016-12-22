Bezmialem'de 'Hasta Okulu Programı' devam ediyor

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Üniversitenin Dekanlık Konferans Salonu’nda düzenlenecek “Evde Yaşlı Hasta Bakımı” eğitiminde hasta yakınlarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik yaşlı ve yatağa bağlı hastalarda meydana gelecek değişiklikler ele alınacak. Ağırlıklı olarak yaşlılarda görülen Alzheimer, Parkinson, İnme gibi hastalıklar konusunda bilgilendirmelerin yapılacağı programda yaşlı ve yatağa bağlı hastalarda bası yaraları, kişisel bakımları ve hastaların yapabilecekleri fiziksel egzersizler anlatılacak.