Bezmialem'de “D Vitamini eksikliği” konulu etkinlik düzenlenecek

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan “D Vitamini Eksikliği” etkinliğinde D vitaminine neden ve ne kadar ihtiyacımız olduğu, güneş ışığının yeterli olup olmadığı, D vitamini eksikliğinin belirtileri ve hangi hastalıklara zemin hazırladığı ve kimlerin D vitaminini özellikle almaları gerektiği hakkında İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Muharrem Kıskaç hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirecek.

Üniversitenin Dekanlık Seminer Salonu’nda düzenlenecek olan “D Vitamini Eksikliği” etkinliği 25 Ağustos Cuma günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.