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Bezmialem'de “D Vitamini eksikliği” konulu etkinlik düzenlenecek

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde her ay düzenlenen “Hasta Okulu Programı” kapsamında hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmeye devam ediliyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:07
Bezmialem'de “D Vitamini eksikliği” konulu etkinlik düzenlenecek

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan “D Vitamini Eksikliği” etkinliğinde D vitaminine neden ve ne kadar ihtiyacımız olduğu, güneş ışığının yeterli olup olmadığı, D vitamini eksikliğinin belirtileri ve hangi hastalıklara zemin hazırladığı ve kimlerin D vitaminini özellikle almaları gerektiği hakkında İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Muharrem Kıskaç hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirecek. 

Üniversitenin Dekanlık Seminer Salonu’nda düzenlenecek olan “D Vitamini Eksikliği” etkinliği 25 Ağustos Cuma günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:07
  1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
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