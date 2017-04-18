Bezmialem'de Astım ve Alerji Etkinliği düzenlendi

Dekanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen "Astım ve Alerji" etkinliğinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızdan Uzm. Dr. Abdullah Kansu, bahar aylarının gelmesiyle artış gösteren astım ve alerjinin belirtilerine, mevsimlere göre şikayetlerdeki değişikliklere ve ev ortamı ve meslekle olan ilişkisine değindi.

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızdan Uzm. Dr. Abdullah Kansu, son yıllarda hem çocuklarda hem de erişkinlerde astım sıklığının arttığına dikkat çekti. Türkiye’de çocuklarda % 6-15, erişkinlerde ise % 2-17 oranında astım görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Abdullah Kansu, astıma yol açan etkenleri şöyle anlattı: “Kişisel faktörler olarak aile öyküsü ve allerjik bünye astıma neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra allerjenler, kimyasallar, sigara, hava kirliliği, viral infeksiyonlar, meslek, sosyoekonomik düzey, aile büyüklüğü, diet ve obezite gibi astıma neden olan çevresel faktörlerdir. Tetikleyicileri ise allerjenler, solunum yolu infeksiyonları, egzersiz, soğuk hava, hava kirliliği, besinsel katkı maddeleri ve ilaçlar şeklinde sıralayabiliriz” şeklinde konuştu.

Astım Atağını Tetikleyen Etkenler

Uzm. Dr. Abdullah Kansu, astım atağına yol açan etkenleri ise “Sigara dumanı, odun, kömür dumanı, parfüm, saç spreyleri, yemek, boya, otomobil içerisindeki kokular, sis, hava kirliliği, aşırı rutubetli iklim, hava, mevsim değişimleri, gülme, ağlama, mesleki faktörler, ev tozu akarları, çimen, ağaç, hububat polenleri, kedi, köpek, kuş gibi ev içerisinde beslenen hayvanlar, psikolojik faktörler, egzersiz, hamam böcekleri, nezle, grip gibi enfeksiyonlar, mideye ait şikayetler (reflü), küfler, ilaçlar (aspirin, bazı tansiyon ilaçları ve göz damlaları)” şeklinde ifade etti.

Bu Aylara dikkat!

Polenlerin dağılım zamanlarına göre astım ataklarının arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Abdullah Kansu, “Ağaç polenleri Şubat-Nisan’da, çayır polenleri Mayıs-Temmuz’da, yabani otların polenleri Ağustos-Ekim’de ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu. Uzm. Dr. Abdullah Kansu, polenlerden korunmanın yollarını ise şöyle açıkladı: “Kişi hassas olduğu bitkinin polen yayma döneminde olanakları ölçüsünde dışarı çıkmamalıdır. Ev ve arabalarda polenleri tutan hava filtreleri kullanılması gerekir. Polenin yoğun olduğu günlerde dış ortamda maske ve gözlük takılabilir. Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Evdeki pencerelerin ince örgülü telle kapatılması yarar sağlayabilir.”

Astımın Belirtileri

Astımın en sık örülen belirtilerini “Nefes darlığı, öksürük, hışıltılı ve hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve baskı hissi” şeklinde sıralayan Uzm. Dr. Abdullah Kansu, muayenenin hastalığın ve krizin ağırlık derecesine göre değiştiğini belirterek, “Astımı başka hastalıklardan ayırmak için röntgenin mutlaka atak esnasında çekilmelidir” şeklinde uyarıda bulundu. Astımın tedavisinde hastalığı başlatan etkenlerden uzak durmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Uzm. Dr. Abdullah Kansu, “İlaçlar doğru ve düzenli kullanılmalı, belirtiler ve nefes ölçümleri kayıt edilmeli, belirtilerde değişiklik görüldüğünde ne yapılması gerektiği öğrenilmeli ve düzenli hekim kontrolüne gidilmelidir.” şeklinde ifade etti.