Bezmialem, Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri toplantısına ev sahipliği yaptı

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, bambu ağacının örnek vererek eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunu şöyle anlattı: “Bambu ağacı dünyanın yapı olarak en güçlü ağaçlarından biridir. Toprağa ekildikten sonra 5 yıl boyunca toprağın altında kök salar, gelişir ve kuvvetlenir. Ancak 5. yılında filiz verir ve sonrasında 6 hafta içinde 27 metreye ulaşır. Bunu neden söyledim? Bambu ağacı bende şöyle bir çağrışım yapıyor. Aslında eğitim, biraz bambu ağacına benzer. Öyle bir sistemim kurmalısınız ki belli bir seviyeden sonra büyüme ve gelişme durdurulamaz olmalıdır ve çok daha görünür ve hızlı bir şekilde devam etmelidir. Bu ivmeyi yakalayabilmek için ektiğimiz tohumlara, verdiğimiz suya ve gübreye çok özen göstermemiz gerekiyor ki istediğimiz kaliteli verimi alabilelim.” şeklinde devam etti.

Etkinlikte konuşma yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Bugün, sizleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Enstitüler, bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği, geleceğin bilim insanlarının ve akademisyenlerinin yetiştirildiği, bu sayede ülkelerin uluslararası alanda tanınırlığının arttırılmasına büyük katkı sağlayan bilim yuvalarıdır. Bu yüzden enstitülere daha fazla değer ve destek verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin geleceğin bilim insanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Bezmialem Valide Sultan, 174 yıl önce Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi’ni hayata geçirmiştir. Sadece hayır eserleri yaptırmakla kalmamış aynı zamanda ilme büyük bir ehemmiyet vermiştir. Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi’nde modern tıbbın temellerinin atılması işte bu anlayış ve öngörünün eseridir. Bezmialem’in bu büyük misyonunun bu günkü takipçileri, 2010 yılında geleceğin sağlık neferlerini ve bilim adamlarını yetiştirmek için “Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi”ni Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne dönüştürerek önemli bir adım atmıştırlar.” diye ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, enstitülerin bilimsel araştırmalarda önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak enstitülerimiz bünyesindeki anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda saygın üniversitelerle iş birliği yaparak ve öğrenci değişim programlarına katılarak eğitimin kalitesini arttırmayı ve öğrencilerimize farklı olanaklar sunarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde kaydetti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Semra Özçelik, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin bünyesindeki enstitüler hakkında bilgi vererek, “Üniversitemizde Sağlık Bilimler Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitümüzde bilimsel çalışmaları ağırlık vermekte ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Enstitümüzde; tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından oluşturulan enstitü anabilim dallarımıza ait doktora ve yüksek lisans programları yer almaktadır. Ayrıca, başka üniversitelerle birlikte oluşturulan ortak doktora programlarımız da bulunmaktadır” dedi.