Bezmialem geleceğin sağlık neferlerini yetiştiriyor

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, sağlık alanında bilim adamları ve yetkin insan gücü yetiştirmeye devam ediyor.

172 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, en ileri teknolojik imkanları, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk etkinlikleri ve hastaneler ile dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında olma yolunda hızla ilerliyor. Başta ABD’nin saygın üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi olmak üzere 35 ülkeden 68 üniversite ile yaptığı iş birliği çerçevesinde geleceğin bilim adamlarını ve sağlık neferlerini yetiştirerek Türkiye’nin uluslararası camiada standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyor. Tematik bir üniversite olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, eğitim, araştırma ve klinik çalışmalara odaklanarak çağın gereksinimlerine cevap verebilen, ülkemizin değerlerine ve farklılıklarına saygılı, uluslararası bilimsel araştırmaları ile yarışan öğrenciler yetiştiriyor.

Sağlık Alanında Bezmiâlem Liderliği

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 4 fakültesi, 4 enstitüsü, 1 meslek yüksekokulu, 2 hastanesi ile 172 yıllık geçmişten aldığı köklü geleneğiyle bilim insanları ve hekimler yetiştirerek her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Açıldığı ilk günden beri vakıf kültürü anlayışıyla hareket eden üniversitemiz, 3.103 öğrencisi, 526 yetkin akademik kadrosu ve 9’u lisans olmak üzere 21 temel bölümüyle hizmet vermektedir. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi” ile lisans eğitimi veriyor. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile de 21 yüksek lisans ve doktora programı bulunuyor. Bununla birlikte sağlık sektöründe en çok ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık personelleri yetiştirmek amacı ile açılan “Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Teknikleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Patoloji Laboratuvar Teknikler, Ortopedik Protez ve Ortez, Optisyenlik, Elektronörofizyoloji” ön lisans programları ile donanımlı, üretkenliği ile ülkesine ve yaşadığı topluma katkıda bulunacak, ülkemizin farklılıklarına ve değerlerine saygılı, uluslararası donanıma sahip bireyler yetiştiriyor. Ayrıca Yabancı Diller Bölümü ile uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştirirken Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deneysel Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel veTamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi ile proje üretilip bilimsel çalışmalara imza atıyor.

Türkiye’nin En Kapsamlı Laboratuvarı Bezmiâlem’de

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dragos Hastanesi, Fatih Ek Hizmet Binası ve Eyüp Sultan Ek Hizmet Binası ile sağlık hizmeti verirken ayrıca öğrencilere pratik yapma imkanı da sunuyor. Sektör deneyimine önem veren Bezmialem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerinin hastane ortamını deneyimleyecekleri OSCE ve Beceri Laboratuvarı ile de sağlık alanının öncü kuruluşu olma yolunda ilerlemektedir. OSCE ve Beceri Laboratuvarı ile becerilerin sınıf ortamlarından gerçek durumlara transferini cesaretlendirirken doğru uygulama ve tekrar hatırlatma oranı ile yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Bezmialem, Türkiye’ye İlkleri Yaşatıyor

Modern tıbbın temellerinin atıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi, hayata geçirdiği ilklerle adından söz ettiriyor. Dünyada ilk paratiroit doku transplantasyonu gerçekleştirmiş ve Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı Paratiroit Doku Transplantasyon Ünitesini kurmuştur. Obezite Cerrahisi konusunda da başarılı gelişmelere imza atan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, ayrıca Türkiye’nin YÖK onaylı ilk Fitoterapi Uygulama Araştırma Merkez’i açmıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde beyin tümörlerini cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi eden Gamma Knife Ünitesi de hizmete girmiştir. Tomotherapy Merkezimiz, Onkoloji Merkezimiz, Böbrek Nakli Merkezimiz ve Diyaliz Ünitemiz açılarak hizmetlerine başlamıştır.