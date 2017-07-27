Beytüşşebap’ta 2 terörist yakalandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eylem hazırlığındaki biri kadın, iki terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte içi EYP dolu bir valiz ve susturucu takılı tabanca ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Beytüşşebap ilçesine eylem yapmak üzere gelen biri bayan, iki bölücü terör örgütü mensubu terörist, polis noktasında sağ olarak yakalanmıştır. Teröristlerle birlikte bir adet susturucu takılmış tabanca ile içi EYP dolu bir valiz ve uzaktan kumanda aleti ele geçirilmiştir” denildi.

