Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beytüşşebap’ta 2 terörist yakalandı

Şırnak Beytüşşebap'ta eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist içi EYP dolu bir valiz ve susturucu takılı bir tabanca ile birlikte yakalandı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:20
Beytüşşebap’ta 2 terörist yakalandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eylem hazırlığındaki biri kadın, iki terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte içi EYP dolu bir valiz ve susturucu takılı tabanca ele geçirildi.  

  Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Beytüşşebap ilçesine eylem yapmak üzere gelen biri bayan, iki bölücü terör örgütü mensubu terörist, polis noktasında sağ olarak yakalanmıştır. Teröristlerle birlikte bir adet susturucu takılmış tabanca ile içi EYP dolu bir valiz ve uzaktan kumanda aleti ele geçirilmiştir” denildi. 
 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:20
  1. Şırnak
  2. beytüşşebap
  3. terörist
  4. bugün
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertürk'ten Gül ve Sarıeroğlu'na ziyaret
    1. Ertürk'ten Gül ve Sarıeroğlu'na ziyaret
    2. 'Alvaro Negredo teklife olumsuz bakıyor'
    3. En çaresiz bekleyiş!
    4. Burak'a çubuklu forma giydireceğiz
    5. Korkutan yangın! Köyün yarısı kül oldu
    6. YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan ‘yardımcı..
    7. Ünlü oyuncuya büyük şok! Gözaltına..
    8. 'Komşulardan aldığım kuru ekmeği..
    9. AK Parti'li Bülent Turan: CHP ergen..
    10. Karaciğer sirozu ve kanserinin nedeni..
    11. Rüzgar enerji ihalesine 8 teklif
    12. Radarda böyle görüntülendi! Dikkat..
    13. 'Lokantalarda porsiyonlar küçültülsün'..
    14. Sıcak havalarda kalp hastalarına hayat..
    15. Tutuklanan Angel Maria Villar, FIFA ve..
    16. ' İsrail Mescid-i Aksa krizinden..
    17. Real Madrid'li yıldızdan şaşırtan gol!
    18. Hiç teröristten evliya olur mu?....
    19. 200 km hızla giderken öyle bir şey..
    20. FETÖ'cüler iyice dağıttı... Yolda bir..
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!