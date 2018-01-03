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Beytüşşebaplı çocukların bayrak sevgisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları bayrağı köy meydanına diktikleri direğe astı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
Beytüşşebaplı çocukların bayrak sevgisi

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan 8-13 yaşları arasındaki bir grup çocuk, yerde bayrak buldu. Bayrağın yerde olmasına içlenen çocuklar, kolları sıvayarak köy meydanındaki mezarlığın yanına kendi imkanlarıyla direk dikti. Bayrağı direğe asan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklar, zaman rüzgarın etkisiyle devrilen direği yeniden ayağa kaldırıyor.

'Şehitlerimize armağan ediyoruz'

Çocuklardan Ahmet Adıyaman, bayrağı yerde gördüğünü belirtti

"Bayrağın dalgalanmasını istedim. Arkadaşlarımın yardımıyla topraktan harç yapıp, bayrağı diktik. Şehitlerimize armağan ediyoruz."
Batu Adıyaman, bayrağı çok sevdiklerini ve bu nedenle diktiklerini ifade etti. Barış Engin ise, direğin bazen devrildiğini anlatarak, "Düştüğü zaman çok üzülüp gelip yapıyoruz. Yaptığımızda da mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
  1. Beytüşşebap
  2. Şırnak
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